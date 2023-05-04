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16:48

Политика

Трамп заявил, что Байден физически не может сыграть в гольф

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Дональд Трамп заявил, что Джозеф Байден физически слаб для игры в гольф, передает Irish Mirror.

"Как вы думаете Байден мог бы так сделать? Я так не считаю", – заявил Трамп своим помощникам во время игры в гольф в Ирландии.

Трамп заявил, что у Байдена недостаточно крепкое физическое здоровье для игры в гольф. По его мнению, он не смог бы попасть в лунку даже с близкого расстояния.

Ранее Трамп спародировал неловкие моменты Байдена с потерей ориентации во время публичных выступлений. До этого нынешний президент США объявил о намерении выдвинуться на выборы президента в 2024 году.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его предшественника и главного политического оппонента Дональда Трампа.

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