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Трамп высмеял Байдена за его поведение на сцене
"Я выдвигаюсь в президенты... Куда? Куда мне идти? Я хочу выйти. Мне сюда?" – подражает поведению Байдена Трамп.
25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в следующем году. Известно, что если его кампания преуспеет, то в начале второго срока главе Белого дома будет 82 года.
Вместе с ним о своем намерении участвовать в президентской гонке объявила действующий вице-президент США Камала Харрис.
До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты при действующей администрации деградировали до уровня "банановой республики". Он добавил, что в США есть проблемы в вопросе защиты границ и в системе голосования, а правоохранительные структуры, по его словам, превратились в политическое оружие.
Байден в ходе выступления вновь забыл, сколько ему лет
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