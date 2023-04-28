Трамп высмеял Байдена за его поведение на сцене

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга высмеял действующего американского лидера Джо Байдена за его неловкие моменты с потерей ориентации в пространстве во время публичных выступлений.

"Я выдвигаюсь в президенты... Куда? Куда мне идти? Я хочу выйти. Мне сюда?" – подражает поведению Байдена Трамп.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в следующем году. Известно, что если его кампания преуспеет, то в начале второго срока главе Белого дома будет 82 года.

Вместе с ним о своем намерении участвовать в президентской гонке объявила действующий вице-президент США Камала Харрис.

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты при действующей администрации деградировали до уровня "банановой республики". Он добавил, что в США есть проблемы в вопросе защиты границ и в системе голосования, а правоохранительные структуры, по его словам, превратились в политическое оружие.

Байден в ходе выступления вновь забыл, сколько ему лет