Байден хочет сохранить власть во избежание ответственности за свои преступления – Володин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена на пост президента США в 2024 году. В своем телеграм-канале он напомнил, что до президентских выборов более полутора лет, но действующий лидер страны спешит.

Володин считает, что Байден хочет сохранить власть, чтобы избежать ответственности за свои преступления. По его мнению, американский лидер боится после недавнего прецедента, когда против экс-президента Дональда Трампа в США выдвинули уголовные обвинения.

Политик перечислил перечень преступлений, ответственность за которые, как ему кажется, несет Байден. В частности, это организация теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес его семьи на Украине, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и России, а также развязывание войны на Украине.

"Список можно продолжать. Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один: объявить об участии в выборах президента США как можно раньше", – сказал Володин, напомнив, что на сегодняшний день 70% американцев больше не хотят видеть Байдена президентом.

25 апреля Байден официально заявил, что будет участвовать в предстоящих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вместе с ним свою кандидатуру выдвинула вице-президент США Камала Харрис.

Эту новость прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что РФ будет исходить из тех действий, которые США совершат в реальной политике.

После новости об участии Байдена в президентской гонке зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выразил свое мнение. Он назвал действующего американского лидера "отчаянным дедом" и рекомендовал военным США завести бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами.