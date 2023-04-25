Захарова оценила выдвижение Байдена на второй президентский срок

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Российская сторона будет исходить из практических действий США в реальной политике в контексте желания действующего американского лидера Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике", – заявила дипломат.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в следующем году. Известно, что если его кампания преуспеет, то в начале второго срока главе Белого дома будет 82 года.

Вместе с ним о своем намерении участвовать в президентской гонке объявила действующий вице-президент США Камала Харрис.

Выборы намечены на ноябрь 2024 года. Экс-лидер США Дональд Трамп в ноябре 2022-го заявил о начале борьбы за высший государственный пост. При этом он уже комментировал желание Байдена участвовать в выборах. Трамп раскритиковал администрацию Белого дома за миграционную политику. По его мнению, в результате нее Штаты превратились в "свалку".