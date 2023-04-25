Трамп заявил, что США стали "свалкой" из-за миграционной политики Байдена

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Дональд Трамп раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена за миграционную политику, сообщает ТАСС. По его словам, в результате нее Штаты превратились в "свалку".

"Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США. При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками", – заявил экс-президент США.

Так он прокомментировал намерение Байдена участвовать в президентской гонке в 2024 году. Бывший глава Белого дома добавил, что Байден привел страну к "сильнейшей за полвека инфляции" и "катастрофе в Афганистане". Он также считает, что из-за политики американского лидера мир оказался "на гране третьей мировой войны".

Джо Байден ранее заявил, что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году. Он добавил, что объявит свое решение официально в ближайшее время.

До этого американский лидер уже сообщал, что хочет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Он добавил, что всегда намеревался переизбраться.

На участие в президентской кампании 2024 года также подал заявку племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший. По данным СМИ, Кеннеди выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия американских властей во время пандемии.