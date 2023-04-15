02:30Политика
Байден заявил, что скоро объявит о своем решении участвовать в президентских выборах
Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky
Американский лидер Джо Байден заявил, что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента США.
Он добавил, что объявит свое решение официально в ближайшее время.
"Я говорил вам, что мой план – баллотироваться вновь", – напомнил Байден.
Ранее американский лидер уже сообщал, что хочет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Он добавил, что всегда намеревался переизбраться.
На участие в президентской кампании 2024 года также подал заявку племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший.
По данным СМИ, Кеннеди выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия американских властей во время пандемии.
Байден намерен участвовать в выборах 2024 года
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