Байден заявил, что скоро объявит о своем решении участвовать в президентских выборах

Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky

Американский лидер Джо Байден заявил, что уже принял решение по поводу своего участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента США.

Он добавил, что объявит свое решение официально в ближайшее время.

"Я говорил вам, что мой план – баллотироваться вновь", – напомнил Байден.

Ранее американский лидер уже сообщал, что хочет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Он добавил, что всегда намеревался переизбраться.

На участие в президентской кампании 2024 года также подал заявку племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший.

По данным СМИ, Кеннеди выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия американских властей во время пандемии.

Байден намерен участвовать в выборах 2024 года

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