Байден заявил, что хочет принять участие в выборах президента США в 2024 году

Фото: AP/TAСС/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джозеф Байден заявил, что хочет принимать участие в выборах главы государства в 2024 году. Это заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

Байден сообщил, что он "намерен участвовать" в следующих президентских выборах и заявил, что он всегда намеревался переизбраться.

"Но перед тем как начать кампанию, мне в ближайшее время предстоит завершить еще много дел", – заявил он.

Экс-президент США Дональд Трамп также будет участвовать в президентской гонке в Штатах. Он заявлял, что в случае избрания президентом США сразу же позвонит Путину и Зеленскому, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее.

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