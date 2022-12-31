Байден пошутил, что не знает о выборах президента в 2024 году

Фото: ТАСС/AP/Patrick Semansky

Американский лидер Джо Байден шуткой ответил на вопрос, ведется ли обсуждение выдвижения его кандидатуры на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Скоро предстоят выборы? Я этого не знал", – ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что предстоящий год будет "хорошим".

До этого в президентской резиденции США сообщили, что решение об участии в выборах в 2024 году Байден примет после новогодних праздников. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, действующий президент США обсудит возможное выдвижение в кругу близких.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году заявил американский рэпер Канье Уэст. Над президентской компанией музыканта работает Майло Яннопулос – британский оратор и писатель.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!