Байден примет решение о выдвижении на второй срок после новогодних праздников – Белый дом

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Президент США Джо Байден намерен принять решение о выдвижении на второй срок после новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент намерен участвовать в гонке и собирается поговорить об этом со своей семьей. Скорее всего, он примет решение в начале следующего года", – сказала она.

Другой информацией в вопросе выдвижения Байдена, по словам Жан-Пьер, она не обладает.

До этого Байден также сообщал о планах решить вопрос выдвижения на второй срок после Нового года. По его словам, решение будет принято "в кругу семьи".

Ранее экс-президент США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента Америки.

При этом Байден заявил, что не даст Трампу победить на президентских выборах. Он намерен помешать оппоненту легальными средствами.



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