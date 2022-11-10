Байден заявил, что выборы в конгресс США прошли без вмешательства извне

Фото: depositphotos/palinchak

Вмешательства в ход голосования на выборах в конгресс не было, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, <...> без какого-либо вмешательства вообще", – приводит его слова РИА Новости.

Американский лидер признал, что демократы потеряли несколько мест в палате представителей. Он также заявил, что результаты голосования свидетельствуют о том, что население Штатов разочаровано положением дел в стране.

Кроме того, Байден заявил, что готов работать с республиканцами вне зависимости от исхода выборов, однако выразил надежду на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. В настоящее время продолжается подсчет голосов.

По данным CNN, республиканцы пока получают 49 мест из 51 необходимого для большинства в сенате и 203 из 218 необходимых в палате представителей. У демократов пока 48 мест в сенате и 187 мест в палате представителей.



Эксперты рассказали, какая из двух палат конгресса США является наиболее влиятельной

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!