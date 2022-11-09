Трамп назвал итоги выборов в конгресс США большой личной победой

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что состоявшиеся выборы в американский конгресс были отчасти разочаровывающими, при этом он все равно назвал их итоги своей очень большой победой.

"С моей личной точки зрения это была очень большая победа – 219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?", – написал он в своей соцсети Truth Social. Цитату приводит ТАСС.

Как сообщает телеканал CNN, республиканцы пока получают 49 мест из 51 необходимого для большинства в сенате и 203 из 218 необходимых в палате представителей.

У демократов, по последним данным, в настоящее время 48 мест в сенате и 187 мест в палате представителей. Подсчет голосов еще продолжается.

Выборы в конгресс США состоялись накануне. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что предпосылки для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном после выборов в американский конгресс отсутствуют, так как политики США имеют глубокий антироссийский настрой.



Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

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