В РАН рассказали, как изменятся отношения РФ и США в случае победы республиканцев

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Глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный оценил возможность изменения отношений России и США в случае победы республиканцев на выборах в конгресс. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Эксперт выразил уверенность в том, что контроль над нижней палатой перейдет к республиканцам. Он отметил, что в настоящее время американцы недовольны политикой действующего президента США Джо Байдена. Однако победа республиканцев позволит возобновить диалог с РФ, считает специалист.

Подлесный отметил, что ситуация в сенате, в свою очередь, пока не очень понятна. Если республиканцы одержат победу с небольшим отрывом, уже будет возможность сказать, что весь конгресс перешел под их управление, добавил он.

Эксперт предупредил, что улучшений в отношениях с российской стороной может и не быть, однако, по его словам, некоторые контакты налаживаются уже сейчас.

"Надеюсь, что будет хотя бы диалог по ядерной безопасности и о том, как исполняется договор СНВ-3, который одобрен обеими сторонами, срок которого истекает через несколько лет", – резюмировал он.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что предпосылки для налаживания отношений между Россией и США после выборов в американский конгресс отсутствуют, так как политики имеют глубокий антироссийский настрой.

В США 8 ноября начались выборы в конгресс. В ходе голосования будут заняты 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.

В СМИ поступила информация, что представители Республиканской партии возьмут контроль над палатой представителей в ходе промежуточных выборов. По данным канала NBC, республиканцы получат 219 мест против 216 у демократов.



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