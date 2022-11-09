В Совфеде оценили шансы на мирный диалог с США после выборов

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Предпосылки для налаживания отношений между парламентариям России и США после американских выборов в конгресс отсутствуют, так как политики имеют глубокий антироссийский настрой. С таким мнением выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер", – цитирует сенатора ТАСС.

При этом он отметил, что РФ не станет инициатором в данном вопросе, однако российские парламентарии готовы к диалогу с Вашингтоном. По словам Косачева, отношения пошли на спад не из-за действий представителей России.

В США 8 ноября начались выборы в конгресс. В ходе голосования будут заняты 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.

В СМИ поступила информация, что представители Республиканской партии возьмут контроль над палатой представителей в ходе промежуточных выборов. По данным канала NBC, республиканцы получат 219 мест против 216 у демократов.



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