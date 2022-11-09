Более половины избирателей в США не одобряют работу Байдена на посту президента – СМИ

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Около 54% избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные собственного exit poll.

Журналисты телеканала провели опрос среди американских граждан на избирательных участках, где проходят промежуточные выборы.

Так, 46% избирателей заявили, что политика Байдена причиняет стране вред. Противоположной точки зрения придерживаются 36% респондентов. 39% опрошенных рассказали, что испытывают неудовлетворенность положением дел в Штатах, а 34% заявили, что испытывают злость.

"Почти треть избирателей заявили, что инфляция была самым важным фактором при принятии решения о том, как они проголосовали за кандидатов в палату представителей. И более 7 из 10 из них выбрали республиканцев", – говорится в сообщении.

Работу Байдена по итогам двух лет президентства одобрили 45% опрошенных. Еще 16% заявили, что политика действующего американского лидера не привносит принципиальных изменений в жизнь США.

Ранее Байден заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах будет означать для его правления "ужасных два года".

8 ноября в США началось голосование на промежуточных выборах в конгресс. На них изберут всех 435 членов палаты представителей, а также 35 из 100 членов сената. По данным местных СМИ, основная часть американских избирателей проголосовала досрочно – по почте либо на отдельных избирательных участках, предоставляющих такую возможность.



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