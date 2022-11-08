Политолог ответил, будут ли республиканцы помогать Украине

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Политолог Малек Дудаков рассказал, продолжат ли США помогать Украине в случае победы республиканцев на выборах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт выразил уверенность в том, что на промежуточных выборах в конгресс победят республиканцы.

"Я думаю, что они получат дополнительно 30–40 мест в нижней палате конгресса и, возможно, 2–3 и даже четыре места в сенате и таким образом сформируют большинство в обеих палатах", – сказал он.

По мнению Дудакова, члены Республиканской партии настроены на сокращение финансовой помощи Киеву. Специалист объяснил, что они намерены уменьшить госрасходов ради борьбы с инфляцией.

Однако политолог обратил внимание на то, что демократы планируют сразу после выборов, но до начала работы новой сессии конгресса утвердить большую сумму денег для отправки на Украину. Речь может идти о 50 миллиардах долларов. Тогда позиция республиканцев уже не будет играть никакой роли, резюмировал Дудаков.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин заявила, что украинские власти не получат ни цента в случае победы республиканцев на следующих выборах в Соединенных Штатах.

В свою очередь, кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман предположил, что конгресс США сохранит двухпартийную поддержку Украины после предстоящих в ноябре промежуточных выборов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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