ЕС представит более закономерный механизм выделения финансовой помощи Киеву – СМИ

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Евросоюз намерен представить 9 ноября новый план по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации собеседников издания, план определит основу для покрытия финансовых расходов Украины в следующем году, чтобы обеспечить "большую предсказуемость" в поддержке Киева после критики со стороны Соединенных Штатов и Украины.

Также утверждается, что Брюссель увяжет выделение Украине 18 миллиардов евро с рядом условий, которые Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.

"Выдача кредитов будет сопровождаться условиями, которые Украина должна выполнить в отношении верховенства закона, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией", – говорится в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Берлине, заявил, что Киев еще не получил "ни цента" для проведения работ по плану быстрого восстановления, на реализацию которого должно быть выделено 17 миллиардов долларов.

Западные страны увеличили финансовую поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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