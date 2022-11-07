Министр обороны Италии попал в скандал из-за оружия для Украины – СМИ

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В Италии произошел скандал между главой партии "Движение пяти звезд" Джузеппе Конте и руководителем Минобороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Украине. Информацией об этом поделились в газете Fatto Quotidiano.

По данным издания, Кросетто назвал Конте "соседским хулиганом" за рекомендации отказаться от военной поддержки и попытаться привлечь Киев к переговорам. Глава партии в ответ уличил министра обороны в нарушении принципов демократии и указал ему на переменчивость в вопросах вооружений.

"Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир без партийного флага вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Джорджи Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", – отметил Конте.

Кроме того, глава партии выразил сомнения в легитимности помощи Украины со стороны Италии. По словам Конте, политики не проводили голосования по вопросу поставок оружия Киеву.

Ранее в СМИ поступила информация, что власти Италии приостановили рассмотрение нового декрета об отправке вооружения на Украину. Сообщалось, что решение было принято из-за того, что сперва следует согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов украинской стороны.



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