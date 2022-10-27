Страны ЕС потратят 1 трлн евро на защиту населения от санкций против РФ к концу 2022 года

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К концу 2022 года затраты стран Евросоюза, направленные на защиту западного населения от собственных антироссийский санкций, могут достигнуть одного триллиона евро. Такое предположение высказал исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на выступлении на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

"Затраты Евросоюза на защиту потребителей от собственных антироссийских санкций превысили 500 миллиардов евро и к концу года достигнут 1 триллиона евро", – цитирует его ТАСС.

Как отметил Сечин, Европа утратила возможность диверсификации энергоресурсов, свою субъектность и стала жертвой в политическом процессе США. В результате этого, сообщил исполнительный директор "Роснефти", Европа столкнулась с оттоком капитала и промышленных предприятий, которые перенаправляют свою деятельность в Соединенные Штаты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что санкции Запада в отношении РФ негативно сказываются на самой Европе. Он уточнил, что недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб.

До этого Международный валютный фонд предположил, что проживание в странах ЕС из-за энергокризиса может вырасти на 7% в 2022 году, в 2023 году – на 9%.



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