Фото: depositphotos/ginasanders

В Европе начался топливный "психоз" из-за энергетического кризиса, пишет испанское издание La Vanguardia.

В публикации указывается, что европейцы начали массово скупать древесные пеллеты так же, как скупали туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса.

Как рассказал изданию глава Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьера Диаса, до энергетического кризиса жители ЕС обычно покупали пеллеты по мере того, как они заканчивались, а заказы обычно начинали оформлять в октябре или ноябре.

"Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было", – сказал он.

По его словам, спрос на пеллеты на внутреннем рынке вырос на 40–50%, а продажи котлов и печей взлетели на 40%. При этом стоимость одного 15-килограммового мешка пеллет выросла в два раза – с 4,4 до 9 евро.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в европейских регионах наблюдается нехватка дров и их воровство. В статье утверждалось, что некоторые люди воруют бревна прямо с платформ грузовиков. Кроме того, в ЕС почти полностью распроданы дровяные печи и топки.

К энергетическому и экономическому кризису в Европе, а также к росту цен на топливо и продукты питания привели санкции, которые западные страны ввели против России.

Ограничительные меры со стороны Запада были усилены после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

