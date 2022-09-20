В Европе возникла нехватка удобрений на фоне энергокризиса – СМИ

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Европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает Forbes.

"Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги", – следует из материала издания.

Природный газ необходим при производстве азотных удобрений. Нехватка удобрений также спровоцирована санкциями против Москвы, которые ограничивают возможность производства и поставок в другие страны, сообщили в СМИ.

Отмечается, что энергокризис в Европе также оказал влияние на другие сферы экономики.

Ранее обозреватель Forbes Кеннет Рапоза заявил, что страны Европы вошли в долгосрочный энергетический кризис и катятся в Средневековье. В частности, указал он, в ЕС теперь высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством.

Рапоза напомнил, что из-за неподъемных счетов на электроэнергию прекращают работу предприятия в Германии. Он отметил, что Берлин подписывает долгосрочные контракты на СПГ, но для этого ему придется построить новые терминалы.

До этого журналист Bloomberg Лайонел Лорен сообщил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит рассказать европейцам правду об энергетическом кризисе, а также о том, что их ждет тяжелая зима. По его словам, главе ЕК необходимо вернуть доверие европейцев.