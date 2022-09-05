Физик не исключил взрыв в Большом адронном коллайдере из-за энергокризиса

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На фоне энергокризиса в Европе в Большом адронном коллайдере (БАК) теоретически может случиться тепловой взрыв. Об этом Москве 24 рассказал физик-ядерщик Андрей Попеко.

Ранее глава комиссии Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) по управлению энергией Серж Клозе не исключил приостановку работы Большого адронного коллайдера. Такое решение может быть принято из-за энергетического кризиса, отметил он. В этих условиях потребление энергии нужно сократить, добавил Клозе.

По словам физика, основная проблема на БАК в случае долговременных перебоев с электричеством будет связана со сверхпроводящими обмотками магнитов. Без должного охлаждения они попросту перегреваются.





Андрей Попеко физик-ядерщик Эти обмотки находятся там при температуре жидкого гелия (минус 269 градусов по Цельсию. – Прим. ред.). Кроме того, ускоритель требует непрерывной откачки вакуумных объемов. Плюс все системы управления, контроля самого ускорителя и так далее. Если надолго пропадет питание, может вскипеть большое количество гелия, что приведет к тепловому взрыву.

В этой ситуации коллайдер фактически превратится в паровой котел, который может попросту разорвать, только вместо паров воды будет жидкий гелий, объяснил эксперт. "Взрыв довольно мощный, ускоритель в любом случае будет разрушен. Но населенные пункты не пострадают, потому что коллайдер находится глубоко под землей", – подчеркнул физик.

При таком взрыве не будет ни светового излучения, ни радиации. Возникнет только механическая ударная волна, обратил внимание собеседник Москвы 24. "Но чтобы паровой взрыв произошел, должно сложиться очень много факторов. Вскипание гелия – это крайний случай", – отметил эксперт.

Он добавил, что тепловой взрыв – худшее из того, что может произойти. Человечеству эта ситуация никак не угрожает. "Никаких "черных дыр" там не возникнет, Землю они не поглотят. Это невозможно", – рассказал специалист.

Частичной или полной остановки БАК тоже можно не бояться. Никаких ЧП это за собой не повлечет, пояснил Попеко. "Ускоритель надо иногда останавливать. Например, на профилактику. Его уже останавливали много раз. После того как там случилась первая авария, система защиты была доработана. Я считаю, она совершенно безопасна", – заключил эксперт.

Ранее ученые из США спрогнозировали последствия полномасштабной ядерной войны. Исследователи пришли к выводу, что непосредственно от запуска снарядов в мире погибнет 360 миллионов человек. При этом более пяти миллиардов станут жертвами голода, который настанет после катастрофы.

