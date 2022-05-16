В Британии снимут документальный сериал об аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky/AP
Британский телеканал Channel 5, который принадлежит медиагиганту Paramount Global, планирует снять трехсерийный документальный сериал "Чернобыльская катастрофа". Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что создатели шоу собрали архивные кадры, взяли комментарии экспертов, так называемых ликвидаторов, в числе которых пилот вертолета, участвовавший в тушении пожара на станции, а также специалистов, работавших с ядерными отходами.
Проект позиционируют как "окончательный взгляд на хронологию аварии", дополняющий знаменитый сериал 2019 года от HBO. Продюсирует документальный фильм Banijay Remarkable Factual – та же компания, что была задействована в работе над художественным сериалом "Чернобыль".
Ожидается, что документалка от Channel 5 выйдет уже в конце текущего мая.
В апреле прошлого года на Украине обнародовали секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС. В числе рассекреченных документов – первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова о взрыве на реакторе четвертого энергоблока, переговоры операторов станции в момент аварии, отчеты об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов. Из документов следует, что серьезные происшествия на станции происходили и раньше.
"Специальный репортаж": "Чернобыль. 35 лет спустя"
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