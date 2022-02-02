В пансионате под Тулой академика Легасова перепутали с британским актером

Фото: facebook.com/sashaafanasieva
В пансионате "Шахтер" в Тульской области один из участков назвали именем советского химика Валерия Легасова и повесили соответствующую табличку, на которой разместили фото не самого академика, а сыгравшего его в сериале "Чернобыль" британского актера Джареда Харриса. Этой ошибкой на своей странице в Facebook поделилась жительница Тулы Александра Афанасьева.
"Элементарно погуглив фамилию, в поиске можно легко найти и биографию, и фото Легасова. Как надо было спешить, или я не знаю, каким способом искать, чтоб взять фото сыгравшего его актера?" – возмутилась девушка.
Директор пансионата Наталья Гартман между тем заявила, что его руководство не имеет к ошибке никакого отношения. В беседе с изданием "Подъем" она объяснила, что табличку повесила рекламная служба форума "Инженеры будущего", который должен там состояться летом этого года.
"Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы только предоставили площадку. Организаторы форума – правительство Тульской области и министерство молодежной политики", – отметила Гартман.
Валерий Легасов был уроженцем Тулы. Он являлся членом правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Пятисерийный сериал "Чернобыль", повествующий о ликвидации последствий аварии, создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Легасова в нем сыграл знаменитый британский актер Джаред Харрис.
В 2020 году сериал удостоился премии "Золотой глобус", а до этого забрал награды в трех номинациях Emmy.
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