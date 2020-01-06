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Общество

08:42

Сериал "Чернобыль" получил премию "Золотой глобус"

культура кино общество

Фото: imdb

Сериал "Чернобыль" телеканала HBO получил премию "Золотой глобус" в категории коротких сериалов.

На премию в этой номинации также претендовали сериалы "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".

В сентябре сериал "Чернобыль" был удостоен сразу трех наград телеакадемии США Emmy. Он стал лучшим мини-сериалом года, обойдя в этой номинации "Побег из тюрьмы Дандемора" и "Острые предметы".

Пятисерийный сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Он повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

Американский "Чернобыль" стал лучшим сериалом в истории

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