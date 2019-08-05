Названы лучшие сериалы года

16:40
16:40
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Фото: кадр из сериала “Чернобыль”, режиссер Крэйг Мазин
В США назвали лучшие сериалы года. Там прошла церемония вручения премии Ассоциации телевизионных критиков, пишет издание Collider.
Больше всего наград досталось телешоу "Дрянь" Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Оно стало первым в номинациях "Сериал года" и "Лучший комедийный проект". Кроме того, актриса Фиби Уоллер-Бридж, исполнившая в сериале главную роль, получила приз за лучшую актерскую игру в жанре комедии.
Лучшим мини-сериалом признали "Чернобыль" Крейга Мэзина. А сериал "Лучше звоните Солу" – приквел телехита "Во все тяжкие" – был отмечен наградой как главный драматический проект года. Признание американских кинокритиков также снискал получивший четыре номинации комедийный сериал "Жизни матрешки". Его назвали выдающейся новинкой.
По данным Collider, приз за лучшую игру в драматическом проекте достался Мишель Уильямс – актрисе из мини-сериала "Фосси/Вердон". А за вклад в развитие телевидения жюри наградило шоу "Дедвуд" и его сценариста Дэвида Милча.
Лучшим новостным и информационным проектом был признан многосерийный документальный фильм о певце и композиторе Майкле Джексоне "Покидая Неверленд".
Ранее журнал Variety составил рейтинг лучших сериалов, которые вышли в первой половине 2019 года. В него попали "Притворство", "Барри", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", второй сезон сериала "Дрянь" и "Фосси/Вердон". В список также включили сериалы "Двое других", PEN15 "Рами", "Матрешка", "Городские истории", "Тука и Берти", "Когда они нас увидят", "Особенный", "Положение в стране".
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