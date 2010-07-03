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21:40

Названы лучшие сериалы этого года

культура

21:40

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Фото: кадр из сериала "Притворство", реж. Лор де Клермон-Тоннер, Стивен Пит, Адам Аркин, Кристина Чоу, Ханна Фидель

Опубликован список лучших сериалов, которые вышли в первой половине 2019 года. В него попали "Притворство", "Барри", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном", второй сезон сериала "Дрянь" и "Фосси/Вердон". Об этом сообщает News.ru.

В рейтинг, помимо них, попали "Двое других", PEN15 "Рами", "Матрешка", "Городские истории", "Тука и Берти", "Когда они нас увидят", "Особенный", "Положение в стране".

Абсолютным лидером рейтинга самых популярных сериалов в истории телевидения стал мини-сериал "Чернобыль". История посвящена катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Сериал получил 9,6 балла из возможных 10. Культовый многосерийный фильм "Игра престолов" занимает пятое место.

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