Трейлер российского сериала "Чернобыль" появился в Cети

В интернете появился трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio. Об этом сообщает ТАСС.

Главные роли в фильме исполнят Игорь Петренко, Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева и Александр Ильин. Действие будет разворачиваться с апреля по декабрь 1986 года. Украинский отдел КГБ узнает об интересе, который проявляют иностранные спецслужбы к Чернобыльской АЭС. Для того, чтобы найти шпиона ЦРУ, в Припять прибывает подполковник военной разведки.

По словам режиссера фильма Алексея Мурадова, история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Ожидается, что сериал будет состоять из 12 эпизодов. Его выход должен состояться на телеканале НТВ уже в этом году.

Видео: Youtube/Александр Мальков



В начале мая вышел американо-британский мини-сериал "Чернобыль", созданный американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал состоит из пяти эпизодов. Он занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.

Ранее сообщалось, что мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" вызвал моду на поездки к зоне отчуждения. Украина открыла Чернобыль для туристов еще в 2011 году, в 2017 году туда приехали 50 тысяч иностранцев, в прошлом – 72 тысячи.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

