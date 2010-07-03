Создатели "Игры престолов" ответили недовольным фанатам

Фото: кадр из сериала "Игра престолов", сезон 8, серия 6, реж. Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс

В руководстве канала HBO заявили, что недовольство фанатов "Игры престолов" финальным сезоном – это естественная реакция.

"Когда вы руководите масштабным проектом, в данном случае "Игрой престолов", и пытаетесь как-то его уже наконец закончить, то у многих людей обязательно будет разное мнение о том, как истории персонажей должны завершиться", – цитирует РИА Новости директора канала Кейси Блойса.

Последняя серия "Игры престолов" вышла 20 мая. Только за сутки ее посмотрели больше 19 миллионов зрителей.

Ранее сообщалось, что американская телеакадемия объявила претендентов на премию "Эмми". Больше всего номинаций оказалось у телеканала HBO и его сериала "Игра престолов". Финальный сезон претендует на 32 награды. Всего же у HBO 137 номинаций. Телеканал сместил на второе место прошлогоднего лидера поставщика сериалов Netflix, у которого в этом году 117 номинаций.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон "Игры престолов" вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.

Ранее стало известно название приквела "Игры престолов". Одни называют сериал "Кровавой луной", другие – "Длинной ночью". Все сходятся в одном, что речь пойдет о событиях за восемь тысяч лет до войны пяти королей в Вестеросе. Кроме того, станет понятно происхождение белых ходоков.

