Вперед в прошлое: что известно о приквеле "Игры престолов"

Летом прошлого года HBO заявил о желании снять приквел "Игры престолов", а сейчас стартовали съемки первой серии нового проекта. Рассказываем, о чем будет сериал, кто сыграет главные роли и когда ждать релиза пилотного эпизода.

О чем сериал?

Кадр из седьмого сезона сериала "Игра престолов"

Приквел рассказывает о событиях, происходивших за несколько тысяч лет до основного сюжета сериала. Фанаты саги наконец-то узнают, как появились белые ходоки, кто построил стену, защищающую Вестерос, где берет начало династия Старков и почему объединились Семь Королевств. Приквел – хроника перехода мира из золотой эры в темные времена. Создатели утверждают, что "это будет не та история, которую мы думаем, что знаем".

Как назвали?

Автор саги "Игра престолов" Джордж Мартин хочет назвать проект "Долгая ночь" (HBO не объявил об этом официально, но писатель опубликовал эту информацию в личном блоге). "Долгая ночь" – время зимы, наступившей после золотой эры героев и продлившейся целое поколение.

Кто написал сценарий?

Джордж Мартин. Фото: ТАСС/Zuma/Birdie Thompson

Писатель Джордж Мартин, автор фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Огня", совместно со сценаристом Джейн Голдман (работала над фильмами "Kingsman: Секретная служба", "Люди Икс: Первый класс" и "Женщина в черном"). Так что приквел обещает быть на одном уровне с оригинальным сериалом "Игра Престолов", ведь он будет "от Мартина".

А режиссер кто?

Компания HBO выбрала С. Дж. Кларксон в качестве режиссера пилотного эпизода. Ранее она работала над сериалами "Декстер", "Винил" и "Джессика Джонс". Кларксон также выступит в роли исполнительного продюсера.

Кто сыграет в приквеле?

Джош Уайтхаус в сериале "Полдарк". Фото: bbc.co.uk

Скажем сразу: в предыстории точно не увидите сногсшибательную мать драконов Дейнерис Таргариен и ее племянника – возлюбленного бастарда Джона Сноу. Но актерский состав будет ничуть не хуже всеми полюбившегося. В ролях: Наоми Уоттс (у актрисы за плечами две номинации на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"), Дениза Го (знаете юную кинозвезду по драме "Колетт"), Наоми Аки (потрясающе сыграла второстепенную роль в фильме "Леди Макбет"), Джош Уайтхаус (внешнее сходство с Китом Хэрингтоном наталкивает на родственные кинопараллели в саге) и Джейми Кэмпбелл Бауэр (известный по роли вампира Кая Вольтури в "Сумерках"). Какие роли сыграют актеры, пока неизвестно.

Когда ждать пилотную серию?

Сначала на экраны выпустят заключительный сезон "Игры престолов", ориентировочная дата релиза – апрель 2019-го. Так что первая серия приквела выйдет не раньше 2020 года.

Ксения Сергиенко