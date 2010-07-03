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10:44

"Игра престолов" побила рекорд по числу номинаций на Emmy

культура кино за рубежом

10:44

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Фото: кадр из телесериала "Игра престолов", HBO

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года. Такое количество номинаций стало рекордом. Список претендентов на награду был опубликован на сайте Академии телевизионных наук и искусств, которая находится в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что восьмой сезон сериала получил больше номинаций, чем какая-либо другая передача за один сезон. Таким образом, был побит рекорд, который в течение 25 лет удерживал сериал "Полиция Нью-Йорка". Один из сезонов этого сериала был представлен в 27 номинациях в 1994 году.

Ранее стало известно, что в Северной Ирландии приступили к съемкам приквела сериала "Игра престолов". В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон "Игры престолов" вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.

СМИ рассекретили название приквела "Игры престолов"

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культура кино за рубежом

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