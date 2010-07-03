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16:05

В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"

культура за рубежом

16:05

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Фото: кадр из сериала "Игра престолов"/HBO

В Северной Ирландии приступили к съемкам приквела сериала "Игра престолов". Рабочее название проекта – "Долгая ночь", сообщает CNN.

На прошлой неделе создатели сериала оборудовали места для стрельбы в провинции Белфаст. В HBO пока не комментируют это.

Сценарий к "Долгой ночи" написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая также выступит шоураннером проекта.

Действия приквела разворачиваются за тысячи лет до событий "Игры престолов". В нем не будет ни Таргариенов, ни Ланнистеров, ни Старков, ни других семейств.

В новом сериале будут описываться события, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

СМИ рассекретили название приквела "Игры престолов"

В мае завершился показ финального сезона "Игры престолов". Он включал шесть эпизодов, которые выходили по воскресеньям.

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