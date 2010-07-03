Названы точные даты выхода всех серий нового сезона "Игры престолов"

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Телеканал HBO назвал точные даты выхода финального сезона популярного сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Variety.

Как сообщается, премьера первой серии восьмого сезона состоится 14 апреля. Вторая серия должна выйти 21 апреля, а третью серию зрители смогут посмотреть 28 апреля.

5 мая выйдет четвертая серия, а пятая – 12 мая. Выход финальной серии сезона назначен на 19 мая.

Как уточняется, всего в сезоне будет шесть серий.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими и "шокируют" зрителей.

25 февраля в свет вышел новый тизер финального сезона. В трейлере есть кадры, как Арья Старк (ее сыграла Мэйси Уильямс) смотрит на полет дракона.

Летом 2018 года американский телеканал HBO заявил о желании снять приквел "Игры престолов". Новый сериал рассказывает о событиях, происходивших за несколько тысяч лет до основного сюжета сериала.