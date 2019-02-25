Новый тизер финального сезона "Игры престолов" вышел в свет

Североамериканская телевизионная сеть HBO выпустила видео с анонсами премьер 2019 года. В ролике показаны фрагменты из последнего сезона "Игры престолов", эпизодов сериалов "Вице-президент", "Барри", "Большая маленькая ложь", шоу "Хранители", "Эйфория", "Чернобыль".
В трейлере есть кадры, как Арья Старк (ее сыграла Мэйси Уильямс) смотрит на полет дракона. Также есть кадры с Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк) и Джоном Сноу (Кит Харингтон).
Премьера финала "Игры престолов" запланирована на 15 апреля. Первые две серии сезона будут идти по часу. Остальные четыре – по 80 минут.
В январе HBO опубликовал тизер сериала "Игра престолов". В ролике Джон Сноу, Арья и Санса Старк встретились в крипте Винтерфелла. За кадром – голоса умерших предков: Неда, Кэйтлин и Лианны Старк (младшей сестры Эддарда). Главные герои ролика увидели статуи в крипте, где их и застала "зима". Фанаты сериала сразу начали выдвигать гипотезы о сюжете предстоящего сезона.
Сериал решили продлить еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. На съемочной площадке были замечены актеры, чьи персонажи умерли еще в первом сезоне – Шон Бин и Джейсон Момоа. Эпизод с ними покажут после завершения сериала.
Летом прошлого года HBO заявил о желании снять приквел "Игры престолов". Новый сериал рассказывает о событиях, происходивших за несколько тысяч лет до основного сюжета сериала. Создатели утверждают, что "это будет не та история, которую мы думаем, что знаем". Автор саги "Игра престолов" Джордж Мартин хочет назвать проект "Долгая ночь".
Известен хронометраж серий финального сезона "Игры престолов"
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