Тизер 8 сезона "Игры престолов": на что намекают авторы сериала

Телеканал HBO опубликовал тизер финального сезона сериала "Игра престолов". В ролике Джон Сноу, Арья и Санса Старк встретились в крипте Винтерфелла. За кадром – голоса умерших предков: Неда, Кэйтлин и Лианны Старк (младшей сестры Эддарда). Главные герои ролика увидели статуи в крипте, где их и застала "зима". Фанаты сериала сразу начали выдвигать гипотезы о сюжете предстоящего сезона. Рассказываем о самых интересных интернет-теориях.

Видео: YouTube/GameOfThrones

Джон Сноу будет жить, а Санса и Арья Старк умрут молодыми

В тизере главные герои видят статуи, изображающие их, в крипте родового замка дома Старков. Напомним, что фигуры здесь устанавливали только после смерти. Фанаты сериала заметили, что Джон Сноу на статуе – старик: за факелом это разглядеть сложно, но присмотритесь, на его лице морщины. А вот сестры Старк, наоборот, довольно молодые. Предполагают, что Арья и Санса умрут﻿ в 8 сезоне, а вот бастард будет жить еще долго. По крайней мере, лет до 40 точно (в интернете считают, что статуи Джона на вид именно столько).

Разговор с предками

Несмотря на то, что "зима уже здесь", а Король Ночи разрушил Стену, убил весь Ночной дозор и наступает на живых, есть догадки, что из морозного тумана выйдет предок из рода Старков, первым заявивший, что "зима близко". Именно он расскажет трем героям тизера, как действовать дальше. Другие решили, что их навестит их погибшая мать Кейтилин.

Старки против Старков

Судя по тизеру, зима, а вместе с ней и Король ночи, добрались до Винтерфелла и застали Джона, Сансу и Арью в их родовой крипте. Для многих это намек: все захороненные здесь Старки присоединятся к армии ходоков и пойдут против живых. Ведь Король Ночи оживляет всех мертвецов (и даже драконов), после чего они встают на его сторону.

Сон Брана

Те, кто считают, что каждый тизер "Игры престола" – очень невнятная версия событий предстоящего сезона, убеждены, что весь ролик – это лишь сон Брана, самого младшего Старка, который обладает способностью видеть прошлое и будущее. По их теории ролик – возможная вариация событий, но далеко не единственная.

Король Ночи и есть Бран

Самая безумная теория: в тизере на пол падает перо, в котором многие увидели символ. Есть предположение, что перо принадлежит Брану, ведь он – Трехглазый ворон, таинственный персонаж, связанный со старыми богами и детьми леса. Но перо замерзает, как бы намекая, что Бран и есть Король Ночи. Предположение спорное, ведь в сериале рассказывают предысторию предводителя белых ходоков: его создали дети леса для защиты от первых людей. Но есть другая зацепка: и Король Ночи, и Трехглазый ворон связаны с одной расой – детьми леса, а значит, что-то общее между ними точно есть.

Все дело в замершем пере

По интернет-гипотезе, если перо и есть символ Брана, то герой должен умереть от рук ходоков, ведь в тизере оно замерзает. Но другие напоминают, что Роберт Баратеон положил его в руки статуи Лианны (матери Джона Сноу) еще в первом сезоне, так что вряд ли перо имеет отношение к Брану. А заодно вспоминают цитату из третьей части саги "Песнь Льда и Пламени" – "Буря мечей": "У вепря есть клыки, у медведя – когти, но опаснее гусиного серого пера ничего нет". Судя по всему, все намного запутаннее.

Арья – безликая

Обратите внимание: Джон Сноу проходит мимо статуи матери, Санса – тоже, а Арья – просто идет вперед. Многие считают это намеком: она уже не Старк, а безликая, то есть состоит в тайном обществе убийц, которые поклоняются Богу Смерти. В саге Джорджа Мартина написано, что "нужны годы молитв, самоотречения и науки", чтобы научиться мастерству безликих. Интернет предполагает, что такое поведение Арьи в тизере символизирует не что иное, как ее отречение от прошлого.

Дракон Эйгона Таргариена проснется. Внезапно!

В книге "Песнь льда и пламени" сказано, что под Винтерфеллом, располагающимся на вершине холма, находится горячий источник, который согревает крепость даже в самые холодные времена. Предположили, что на самом деле тепло исходит от спящего дракона, который, учуяв Джона Сноу, проснется и спасет главных героев тизера от Короля Ночи. Напомним, что бастард – прямой родственник Эйгона Таргариена, который завоевал большую часть Вестероса с помощью трех драконов. Это теория самая "жизнеспособная" в интернете, пишут, что "так и будет, скорее всего. Иначе нет переломной силы против Короля Ночи﻿".

Русский перевод тизера. Видео: YouTube/AMEDIATEKA

Российская премьера 8 сезона "Игры престолов" состоится 15 апреля (а мировая – 14 апреля).

Ксения Сергиенко