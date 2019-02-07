Кадры финального сезона "Игры престолов" появились в Сети

Телекомпания HBO опубликовала снимки героев финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".

На снимках – главные персонажи сериала. Среди них Джон Сноу (Кит Харингтон), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Санса Старк (Софи Тернер) и другие.

Ранее телекомпания HBO опубликовала первые кадры из восьмого сезона фантастического сериала. Согласно им, в новых сериях вместе соберутся молодые герои "Игры престолов".

Финальный сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля 2019 года на телеканале HBO.

В конце 2018 года стало известно, что сериал продлили еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. Журналистам удалось застать на съемочной площадке актера Шона Бина, который играл Неда Старка, и Джейсона Момоа, исполнявшего роль Кхала Дрого. Эпизод с ними покажут уже после завершения сериала.