Названа дата премьеры последнего сезона "Игры престолов"

Фото: кадр из трейлера 8 сезона "Игры престолов"

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля 2019 года на телеканале HBO. Об этом сообщается в тизере сериала, опубликованном на официальной странице шоу на YouTube.



Ранее телекомпания HBO опубликовала первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов". Согласно им, в новых сериях вместе соберутся молодые герои "Игры престолов": Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.

В конце 2018 года стало известно, что сериал продлили еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. Журналистам удалось застать на съемочной площадке актера Шона Бина, который играл Неда Старка, и Джейсона Момоа, исполнявшего роль Кхала Дрого. Эпизод с ними покажут уже после завершения сериала.