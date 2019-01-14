Названа дата премьеры последнего сезона "Игры престолов"

Последний сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет 14 апреля 2019 года на телеканале HBO. Об этом сообщается в тизере сериала, опубликованном на официальной странице шоу на YouTube.
Ранее телекомпания HBO опубликовала первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов". Согласно им, в новых сериях вместе соберутся молодые герои "Игры престолов": Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.
В конце 2018 года стало известно, что сериал продлили еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. Журналистам удалось застать на съемочной площадке актера Шона Бина, который играл Неда Старка, и Джейсона Момоа, исполнявшего роль Кхала Дрого. Эпизод с ними покажут уже после завершения сериала.
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