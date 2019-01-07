В Сети появились первые кадры нового сезона "Игры престолов"

Телекомпания HBO опубликовала первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов", сообщает "Газета.ру".

В тизере сериалов, которые выйдут в этом году, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои "Игры престолов: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.

Также в тизеры есть кадры из "Хранителей", "Настоящего детектива", "Большой маленькой лжи" и "Чернобыля".

Премьера последнего сезона "Игры престолов" должна состояться на телеканале в апреле 2019 года.

Математики-эпидемиологи проанализировали сюжетные повороты популярного сериала "Игра престолов" и пришли к выводу, что в итоге победить в этой истории должны женщины и те, кто не отличается большой лояльностью к своим покровителям.

Рейдар Лайстэд и Бенджамин Браун из университета Макуори в Сиднее (Австралия) представили перипетии сериала как эпидемию "травм", подавляющее большинство которых заканчивалось смертью персонажа. У каждой вспышки такой болезни, по логике ученых, должны быть факторы риска, которые либо приводят к ликвидации персонажа, либо помогают ему подольше продержаться на экранах.