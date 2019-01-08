7 сериалов, которые все будут смотреть в 2019 году

Новые сезоны сериалов, которые все и так увлеченно смотрят, и качественно новые ТВ-проекты – каналы и онлайн-гиганты заготовили на 2019 год много интересного.



Финал "Игры престолов"





Видео: YouTube/GameOfThrones

Да, "Игра престолов" закончится, как ни грустно это осознавать. Канал HBO традиционно не выдает никаких подробностей по сюжету, но по крохотному тизеру уже настроили множество фанатских гипотез. Конечно, тот факт, что последний флагман телеэфира завершается, несколько расстраивает. Зато для тех, кто "Игру престолов" никогда не видел (возможно, не потому, что не хочет, а просто никак не найдет на нее время), новости о финале скорее хорошие: можно или наконец сесть и обстоятельно посмотреть все целиком, или больше никогда не смущаться из-за того, что ты даже не начинал смотреть главный сериал на планете.

В апреле 2019 на HBO

"Хранители"





Видео: Twitter/WatchmenHBO

Великий комикс Алана Мура однажды уже экранизировали: Зак Снайдер сделал из этого грандиозный, пригвождающий к месту трехчасовой (а в одной из режиссерских версий – даже почти четырехчасовой) фильм. Надо думать, такой же эффект будет производить новый сериал HBO по тому же первоисточнику. В "Хранителях" так много всего: альтернативная история, вечная Холодная война, сверхчеловек как главное супероружие Земли, тотальное отсутствие и даже отрицание возможности социальной справедливости – этот комикс говорит о нашем времени даже больше, чем актуальные выпуски новостей. Хочется верить, таким будет и сериал.

В 2019 на HBO

Третий сезон "Настоящего детектива"





Видео: YouTube/HBO

"Настоящий детектив" – это мини-сериал, в нем разные сезоны не зависят друг от друга сюжетно. Это значит, что сезоны раз на раз не приходятся: если первый, с Вуди Харрельсоном и Мэттью МакКонахи, хвалили абсолютно все, то на второй, где снимались Колин Фаррелл и Винс Вон, поступали более разнородные отзывы. Чего ждать от третьего, неясно, понятно только, что это вновь будет сумрачная детективная история, исполненная в стиле южной готики. В главной роли – Махершала Али ("Лунный свет").

С 13 января на HBO

"Слишком стар, чтобы умереть молодым"

Фото: кадр из сериала "Слишком стар, чтобы умереть молодым "; режиссер - Николас Виндинг Рефн; сценарий - Эд Брубейкер, Хэлли Вегрин Гросс, Николас Виндинг Рефн; производство - Amazon Studios

Датчанин Николас Виндинг Рефн, король жестокости и неона, любимец Каннского фестиваля, прославившийся фильмом "Драйв", впервые занялся многосерийным кино. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon. Если честно, то из единственного опубликованного тизера (который потом к тому же отовсюду удалили) толком непонятно, о чем будет сериал, там только красивые кадры не пойми чего и актеров, стоящих в причудливом кислотном освещении. Так что "Слишком стар, чтобы умереть молодым" наверняка будет смертельно стильное и в целом бессмысленное зрелище, от которого невозможно будет оторваться.

В онлайн-кинотеатре Amazon Prime – где-то в 2019

"Новый Папа"

Фото: кадр из сериала "Молодой Папа"; режиссер - Паоло Соррентино; сценарий - Peppe Fiore, Паоло Соррентино, Умберто Контарелло, Тони Гризони, Стефано Рулли; производство - Canal+ [fr], European Regional Development Fund, Haut et Court TV, Home Box Office (HBO), Mediapro, Sky Italia, Wildside Media

Другой режиссер из каннской обоймы, Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодость") продолжает снимать для HBO возвышенный сериал о божественном и церковном, о Папе Римском, которого в первом сезоне играл Джуд Лоу. Сериал выйдет где-то осенью 2019, но что сделает хитрый итальянец со своим главным героем, пока непонятно, ведь он в финале первого сезона так-то вознесся на небеса (простите за спойлеры, но вообще со времен премьеры этого сериала уже пару лет прошло). Кстати, к Джуду Лоу присоединится Джон Малкович, кого он играет, пока неизвестно.

Осенью 2019 года – на HBO

"Мандалорец"

Фото: кадр из сериала "Мандалорец"; режиссер - Дэйв Филони, Дебора Чоу, Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард, Тайка Вайтити; сценарий - Джон Фавро, Джордж Лукас; производство - Lucasfilm Ltd., Walt Disney Studios

В качестве флагмана будущего онлайн-кинотеатра Disney+, который запустится ближе к концу 2019, корпорация развлечений выбрала этот сериал во вселенной "Звездных войн". Главную роль сыграет Педро Паскаль (сериал Narcos), он изобразит некоего наемника, вынужденного выживать на самом краю далекой-далекой галактики после падения режима Дарта Вейдера. Более подробно сюжет, по старой доброй традиции "Звездных войн", заранее не выдают ни в каком виде.

В конце 2019 года – в Disney+

"Ведьмак"

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"; режиссер - Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсиа Лопес; сценарий - Лорен Шмидт, Declan De Barra, Beau DeMayo, Haily Hall, Дженни Клейн, Снеха Курс, Михаэль Островский, Анджей Сапковский; производство - NetFlix, Pioneer Stilking Films, Platige Image, Sean Daniel Company

Ранее по "Ведьмаку", фэнтезийной книжной саге поляка Анджея Сапковского, сделали три хитовые видеоигры, а теперь еще и Netflix принялся делать большой сериал. На главную роль из киновселенной DC сманили Генри Кавилла, где он играл Супермена, и одели в длинный седой парик. Игру любили за самобытность и натурализм мира, в котором главный герой, суровый вояка и колдун, ездил по городам и весям и боролся со всякой нечистью, как дезинфекторы воюют с тараканами. Интересно, по какому пути пойдет Netflix, чтобы не обидеть поклонников игры, впрочем, скорее всего, они будут возмущены в любом случае.

В 2019 – на Netflix

Егор Беликов