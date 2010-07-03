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07:36

Сериал "Чернобыль" завоевал три премии "Эмми"

культура кино

07:36

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Фото: imdb

Сериал "Чернобыль" удостоен трех наград телеакадемии США Emmy. Он стал лучшим мини-сериалом года, обойдя в этой номинации "Побег из тюрьмы Дандемора" и "Острые предметы".

Также награды получили режиссер сериала Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин. Мэйзин заявил, что посвящает свою статуэтку всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Приз за лучшую женскую роль получила британка Джоди Комер, сыгравшая в сериале "Убивая Еву". Она обошла Эмилию Кларк ("Игра престолов") и Робина Райта ("Карточный домик").

Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер ("Поза"). Его конкурентами были Кит Харрингтон ("Игра престолов") и Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу").

Ранее стало известно, что сериал "Игра престолов" получил награду как лучший драматический сериал. Лучшим комедийным сериалом стал сериал "Дрянь".

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культура кино

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