Последний сезон "Игры престолов" получил Emmy как лучший драматический сериал

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США Emmy как лучший драматический сериал. Церемония вручения награды прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
Конкуренцию "Игре престолов" в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".
Сериал также победил в номинации "Лучшая драматическая мужская роль второго плана". Награда досталась Питеру Динклэйджу.
"Игра престолов" создана по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в свет в 2011 году, восьмой сезон – в апреле 2018-го.
Сериал стал самым титулованным за всю историю Emmy. Лучшим драматическим сериалом года его признали уже в четвертый раз.
Ранее в руководстве канала HBO заявили, что недовольство фанатов "Игры престолов" финальным сезоном – это естественная реакция.
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