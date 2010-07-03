Шоураннеры "Игры престолов" заключили эксклюзивный контракт с Netflix

Фото: кадр из сериала "Игра престолов", 2019, реж. Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс

Авторы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний эксклюзивный контракт со стриминговым сервисом Netflix, для которого они теперь будут создавать новые кино- и телевизионные проекты. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что подписать шоураннеров также пытались Disney, Comcast, Amazon и Apple. Сумма сделки оценивается в 200 миллионов долларов. Сами Бениофф и Уайс заявили, что провели прекрасное время, сотрудничая с каналом HBO, а теперь они счастливы присоединиться к Netflix, который создал "нечто изумительное и беспрецедентное".

Вместе с тем Бениофф и Уайс продолжат ранее начатую работу над сериалом по "Звездным войнам", заказчиком которого выступил Disney.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романа Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.