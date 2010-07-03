Шерлок Холмс и Доктор Хаус: названы самые популярные в России зарубежные сериалы

Фото: depositphotos/ridofranz

Почти две трети россиян смотрели хотя бы один современный зарубежный сериал. Об этом говорят данные опроса "Левада-центра", опубликованного в "Интерфакс".

По результатам проведенного исследования был составлен топ популярных у россиян зарубежных сериалов. Первая пятерка выглядит следующим образом:



Игра престолов – 27 процентов голосов Шерлок – 25 процентов Доктор Хаус – 24 процента Чернобыль – 22 процента Остаться в живых – 22 процента

Отмечается, что женщины чаще мужчин выбирали сериал "Доктор Хаус". Мужская аудитория отдала наибольшее предпочтение "Игре престолов".

35 процентов опрошенных признались, что не смотрели ни одного современного зарубежного сериала.

Ранее стал известен список самых любимых сериалов королевы Великобритании. Елизавета II особо выделила киноленту "Чисто английское убийство".