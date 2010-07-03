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10:40

Warner Bros. экранизирует комикс про Супермена из СССР

культура

10:40

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Фото: wikipedia.org

Студия Warner Bros. и компания DC Entertainment намерены начать работу над мультфильмом по комиксу Superman: Red Son о супергерое, который вырос в Советском Союзе. Выпуск ленты запланирован на 2020 год.

"В детстве я решил исследовать, что бы произошло, если бы ракета Супермена приземлилась не в Канзасе, а в колхозе СССР. Вместо работы на Daily Planet он был бы репортером "Правды". В этом варианте разваливается не СССР, а США", – цитирует издание CBR автора комикса Марка Миллара.

Согласно сюжету, Супермен становится приемным сыном советского вождя Иосифа Сталина. После его смерти он становится Генеральным секретарем партии, разрываясь между долгом перед человечеством и долгом перед страной.

Сериал по комиксу уже выходил в 2009 году. Режиссером выступил Дилан Коберн, а роли озвучивали Джим Мескимен и Дэвид Лодж.

Фото: "Супермен: Красный сын", Издательство "Азбука СПб"

Ранее сообщалось, что американский фильм "Мстители: Финал" установил новый мировой рекорд по кассовым сборам. Он обошел "Аватар", который занимал первую строчку в течение десяти лет. К субботе "Мстители" собрали в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов.

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