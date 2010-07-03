Назван лучший исполнитель роли Бэтмена

Фото: кадр из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды", 2012, реж. Кристофер Нолан

Представлен рейтинг актеров, которые, по мнению зрителей, лучше всех исполнили роль Бэтмена. Как сообщает ИА "НСН", почти 40% опрошенных отдали свои голоса за Кристиана Бэйла.

Второе место в списке занял актер Майкл Китон. Его Бэтмен понравился 38 процентам киноманов. Замыкает тройку лидеров Джордж Клуни. Свои голоса за него отдали 19 процентов зрителей. В пятерку лучших также вошли Бен Аффлек и Вэл Килмер.

Также, согласно результатам опроса, самой лучшей Женщиной-кошкой киноманы считают Холли Берри. А с ролью Джокера, по мнению зрителей, лучше всех справился Хит Леджер.

Экранизации комиксов Боба Кейна о Бэтмене появились в США в 40-х годах. Кристиан Бэйл снялся в роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, которая состояла из фильмов: "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

В мае 2019 года стало известно, что на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое был утвержден актер Роберт Паттинсон. Помимо него, кинокомпания Warner Bros. рассматривала еще одного британца – Николаса Холта.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Также он исполнил роли в картинах "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и других.

Ранее эксперты портала Vulture составили рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях. Первое место в нем также занял Джокер из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь" 2008 года в исполнении Хита Леджера. За эту роль актера посмертно наградили премией "Оскар". Второе место осталось за персонажем Майкла Джордана – Эриком Киллмонгером из фильма 2018 года "Черная Пантера". На третьей строчке разместилась Женщина-кошка. Эту роль антагониста в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года сыграла Мишель Пфайффер.

