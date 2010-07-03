Анджелина Джоли сыграет супергероя в фильме Marvel

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Звезда Голливуда Анджелина Джоли может сыграть супергероя. Актриса ведет переговоры о роли Хлои Чжао в фильме "Вечные" от компании Marvel, передает портал Deadline.

По информации портала, в очередном проекте Marvel говорится о расе суперлюдей, которые некогда были первыми защитниками Земли. В Disney пока не подтвердили переговоры с Джоли.

Ранее сообщалось, что финальные "Мстители" станут самым продолжительным фильмом в истории Marvel. Длительность новой главы франшизы составит более трех часов − 182 минуты. Однако на тестовых показах никто из гостей не покинул зрительный зал до конца ленты.

В августе 2019 года Marvel планирует выставить на аукцион костюмы из сериалов про супергероев. Торги пройдут в Лос-Анджелесе, представят в общей сложности 750 лотов. В частности, с молотка уйдет реквизит сериалов "Люк Кейдж", "Железный кулак" и "Сорвиголова".