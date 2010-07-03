Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион

Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев. Торги проведут совместно с аукционным домом Prop Store, сообщили в пресс-службе Marvel.

Уточняется, что аукцион будет проходить в Лос-Анджелесе в августе 2019 года. Он продлится два дня. Поклонники Marvel, которые не смогут приехать в Калифорнию лично, примут участие в торгах по телефону или онлайн.

На аукционе представят в общей сложности 750 лотов. В частности, с молотка уйдет реквизит сериалов "Люк Кейдж", "Железный кулак" и "Сорвиголова". "Реквизит и костюмы, которые были созданы для этих сериалов, являются живым воплощением того, что комиксы оживают", – цитирует РИА Новости представителя Marvel Майка Пасчиулло.

Ранее сообщалось, что в Сети появился очередной трейлер блокбастера "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame). Ролик опубликован на официальном канале Marvel Entertainment на YouTube. В видео представлены отрывки предыдущих картин киновселенной: "Железный человек", "Капитан Америка" и "Война бесконечности". В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел.