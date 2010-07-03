На роль Бэтмена утвердили Роберта Паттинсона

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Актер Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое. Помимо него кинокомпания Warner Bros. рассматривала еще одного британца – Николаса Холта, сообщает интернет-портал Deadline.

В ближайшее время ожидается официальное заявление. Режиссером кинотрилогии станет американский режиссер Мэтт Ривз. Ее первая часть должна выйти на экраны в 2021 году.

Образ Бэтмена в разное время воплощали Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Также он исполнил роли в картинах "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и других.

В 2019 году на экраны выйдут историческая драма "Король" и новая картина Роберта Эггерса "Маяк", где также сыграет Паттисон.

Ранее режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Однажды в Голливуде". Он претендует на главную "Золотую пальмовую ветвь".