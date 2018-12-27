Forbes определил приносящих наименьшую прибыль киностудиям актеров

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Журнал Forbes подсчитал, какие голливудские актеры могут считаться наиболее и наименее эффективными "вложениями" для киностудий. Расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры. Журнал учитывал данные по фильмам, которые шли не менее чем в 2000 кинотеатров, и по актерам, последний раз снимавшихся в фильмах не раньше 2017 года.

Издание подсчитало, какую возвратность обеспечивается с каждого доллара из гонорара актеров. По итогам исследования, самыми «переоцененными» в этом плане оказались Мэттью Макконахи (с одного заплаченного ему доллара киностудии возвращалось почти столько же – 1,1 доллара), Кристиан Бэйл (1,5) и Мэтт Деймон (3,7).

Также не слишком эффективными в плане дохода для компаний оказались Мелисса Маккарти (компаниям с 1 доллара возвращалось 4,9), Риз Уизерспун (5,2) и Дженнифер Лоуренс (6). В рейтинг попали Шарлиз Терон, Том Круз, Том Хэнкс и Бен Аффлек, чьи результаты, однако, немного выше.

Самыми эффективными по возвратности оказались актеры, которые снимались в фильмах про супергероев. Это объясняется по большей части тем, что эти фильмы имеют большую популярность в прокате и нередко собирают по всему миру большой доход со зрителей. Первое место в списке самых "доходных" актеров занял Джереми Реннер: с каждого доллара, заплаченного за его работу, вернулось 82,7 доллара. Эффективен в этом плане Марк Руффало (возвратность до 80 долларов), а также актрисы Эми Адамс и Галь Гадот.

Самыми кассовыми актерами 2017 года по версии Forbes стали Вин Дизель, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот.