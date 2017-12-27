Самым кассовым актером 2017 года стал Вин Дизель

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Стали известны имена самых кассовых актеров 2017 года по версии журнала Forbes. Первое место в этом рейтинге досталось американскому актеру Вину Дизелю, во многом благодаря успеху франшизы "Форсаж 8". Таковы данные сайта Box Office Mojo, который отслеживает сборы фильмов в прокате
Второе место Forbes отдал также снимавшемуся в "Форсаже 8" Дуэйну Джонсону. Третья позиция рейтинга досталась Галь Гадот, исполнившей главную роль в картине "Чудо-женщина".
Как отметили в издании, хотя супергерои и джедаи весьма популярны, еще более значительную прибыль кинопрокатчикам приносят актеры экшн-фильмов
Ранее Forbes назвал самых богатых знаменитостей 2017 года. Лидером этого рейтинга стал стал режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,5 миллиарда долларов. В "топ-3" также вошли режиссер Стивен Спилберг, на счету которого 3,6 миллиарда долларов, и телеведущая Опра Уинфри, с состоянием 2,8 миллиарда долларов.
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