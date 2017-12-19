Самой богатой знаменитостью 2017 года назван Джордж Лукас

Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Самой богатой знаменитостью 2017 года стал режиссер Джордж Лукас. Его состояние за этот год оценивается в 5,5 миллиарда долларов.
По версии журнала Forbes, в тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг, на счету которого 3,6 миллиарда долларов и телеведущая Опра Уинфри, с состоянием 2,8 миллиарда долларов.
Кроме этого в список были включены баскетболист Майкл Джордан, со счетом в 1,4 миллиарда долларов, иллюзионист Дэвид Копперфильд, с состоянием 875 миллионов долларов, а также рэпперы Diddy (820 миллионов долларов), Jay-z (810 миллионов долларов) и Dr. Dre (740 миллионов долларов).
Замыкает десятку самых богатых знаменитостей автор детективных романов Джеймс Паттерсон. Его состояние оценивается в 730 миллионов долларов.
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